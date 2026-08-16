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Supplementari o rigori? Ecco cosa accadrà al termine dei 90 minuti in caso di parità
Lazio e Mantova si sfideranno questa sera, domenica 16 agosto alle 21:15 all’Olimpico, nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia; ma cosa succederà al termine dei 90 minuti se finirà in parità, si andrà ai supplementari o direttamente ai rigori? Scopriamolo insieme.
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In caso di parità al 90′ rigori o supplementari? Ecco cosa accade in questa fase della Coppa Italia
In questa fase della competizione, se dovesse dominare il pari al termine dei novanta minuti non si passerebbe per i tempi supplementari, ma si andrebbe direttamente ai calci di rigore.
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