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Supplementari o rigori? Ecco cosa accadrà al termine dei 90 minuti in caso di parità

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37 minuti ago

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Coppa Italia supplementari rigori parità Lazio Mantova

Lazio e Mantova si sfideranno questa sera, domenica 16 agosto alle 21:15 all’Olimpico, nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia; ma cosa succederà al termine dei 90 minuti se finirà in parità, si andrà ai supplementari o direttamente ai rigori? Scopriamolo insieme.

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In caso di parità al 90′ rigori o supplementari? Ecco cosa accade in questa fase della Coppa Italia

In questa fase della competizione, se dovesse dominare il pari al termine dei novanta minuti non si passerebbe per i tempi supplementari, ma si andrebbe direttamente ai calci di rigore. 

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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