LAZIO WOMEN COPPA ITALIA – Giornata importante per la Lazio Women che ha trovato una vittoria all’esordio in Coppa Italia. Le biancocelesti hanno battuto, in rimonta, il Brescia per 1-3 e volano al girone B, mentre restano in attesa del risultato dell’Inter.

Brescia-Lazio

Il match è stato tutt’altro che semplice per le biancocelesti, che sono andate in svantaggio a causa della rete di Merli. Ci ha pensato Visentin a siglare il pareggio e poi è arrivata la rete di Martin a completare la rimonta. La gara è stata definitivamente chiusa dal gol di Matteri, che ha fissato il risultato sul 1-3. La Lazio affronterà in casa l’Inter il prossimo 22 novembre.

