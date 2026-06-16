Coppola Lazio, la pista si riaccende: è il preferito di Gattuso

Con Mario Gila che piace a mezza Europa e Alessio Romagnoli destinato all’Arabia, la Lazio starebbe già pensando a tutelarsi: in caso di partenza di uno dei due, infatti, il club biancoceleste starebbe pensando a Diego Coppola, ex Verona, per il prossimo calciomercato.

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La Lazio pensa a Coppola, ex Verona, per il prossimo calciomercato

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Secondo il Corriere dello Sport, Coppola costa almeno 13-15 milioni. Gattuso lo apprezza parecchio e da ct dell’Italia lo aveva inserito nel gruppo che aveva partecipato agli spareggi contro Irlanda del Nord e Bosnia. La Lazio aspetta una decisione del Brighton che, comunque, preferirebbe mandarlo in prestito piuttosto che venderlo. Gli inglesi si sono già mossi in questo modo a gennaio, cedendo l’ex Verona in prestito al Paris Fc, dove si è messo in mostra totalizzando 13 presenze in Ligue 1. Gattuso chiede di insistere, perché lo considera adatto a sostituire Romagnoli.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO 2026 – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è Diego Coppola l’uomo individuato per raccogliere l’eredità di Alessio Romagnoli al centro della difesa della Lazio. La scorsa estate si era trasferito al Brighton per 11 milioni di euro e il 10% della futura rivendita, ma l’ambientamento non è stato positivo, tanto che a gennaio si è trasferito in prestito al Paris FC. Ora il difensore ha grande voglia di tornare in Italia, Gattuso lo conosce, lo apprezza e lo accoglierebbe volentieri.

Il Brighton apre a una cessione a titolo temporaneo, con riscatto obbligatorio fissato intorno ai 12 milioni di euro, fa sapere la Gazzetta dello Sport. La formula piace alla Lazio, che potrebbe accogliere Coppola nonostante i numerosi vincoli e indici da rispettare, dal momento che il giocatore è un Under 23 italiano e, quindi, non rientra del costo del lavoro allargato.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO 2026 – Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, Gattuso avrebbe individuato in Coppola uno degli uomini indiziati per costruire la nuova difesa della Lazio. Il classe 2003 era già stato in orbita Lazio la scorsa estate, ma il blocco del mercato impedì di portare avanti l’operazione. Il suo passaggio al Brighton non è stato però particolarmente felice, l’ex Hellas Verona ha trovato poco spazio in Premier League e a gennaio è passato al Paris Fc. Rientrato dal prestito, i Seagulls potrebbero cedere il calciatore di fronte alla giusta offerta. Gattuso, che aveva convocato Coppola in Nazionale, potrebbe giocare un ruolo in questa trattativa.

AGGIORNAMENTO 17 GIUGNO 2025 – Coppola è del Brighton. Ecco il comunicato del Verona: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Brighton & Hove Albion Football Club – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del difensore italiano Diego Coppola. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Diego, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.”

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO 2025 – Secondo Fabrizio Romano il difensore del Verona sarebbe vicino a passare al Brighton, in Inghilterra, per una cifra intorno a 10 milioni.

La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport. La Lazio, in caso di partenza di Mario Gila, avrebbe messo gli occhi su Diego Coppola, difensore del Verona e della Nazionale Under 21.

Per Gila il PSG sarebbe pronto a offrire 35 milioni di Euro (il 50% va al Real Madrid) e la Lazio, in caso di volontà del ragazzo, lo lascerebbe partire.

Diego Coppola, classe 2003, è un difensore di 193 centimetri, forte fisicamente e bravo in marcatura, oltre che nel gioco aereo.

Nella stagione 2024 2025 sono state 34 le sue presenze con gli scaligeri e 2 i gol, a testimoniare la sua abilità anche nell’area avversaria.

Discretamente veloce e abbastanza bravo palla al piede, si è guadagnato la convocazione nell’Italia di Spalletti.

Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2027, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 7.5 milioni di Euro.

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