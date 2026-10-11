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Cori dei tifosi del Monza contro Lotito, applausi dei laziali

Published

2 ore ago

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cori tifosi monza contro lotito

Durante la partita dell’Olimpico Lazio Monza, valida per la sesta giornata di Serie A 2026-2027 i tifosi brianzoli presenti allo stadio hanno intonato un coro contro Lotito, applausi scroscianti da parte dei supporter biancocelesti.

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Lotito preso di mira dai tifosi del Monza, i laziali approvano.

Cori pesanti nei confronti di Lotito da parte dei tifosi del Monza durante il match dell’Olimpico. I supporter della Lazio applaudono gli omologhi brianzoli.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
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