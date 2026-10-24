Cori dei tifosi del Parma contro Lotito durante la sfida dell’Olimpico

Anche i tifosi del Parma, durante la partita all’Olimpico contro la Lazio, hanno intonato dei cori contro Lotito, scatenando gli applausi dei tifosi biancocelesti.

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I tifosi del Parma intonano cori contro Lotito, applausi da parte dei laziali

Un nuovo episodio di contestazione nei confronti di Claudio Lotito allo Stadio Olimpico. Durante Lazio-Parma, i tifosi ospiti hanno intonato cori contro il presidente biancoceleste, ricevendo l’approvazione dei sostenitori laziali presenti sugli spalti, che hanno risposto con applausi. Lo stesso era successo durante la sfida con il Monza.

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