Tempo di lettura: 2 minuti

CORONAVIRUS ITALIA – Il coronavirus è sbarcato in Italia e l’intero paese è preoccupato per gli sviluppi degli ultimi due giorni. Per ora è la Lombardia la regione più colpita, ma ci sono anche due casi nel Veneto.

Coronavirus, primi casi a Milano e Torino

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – Primo caso a Torino e a Milano. Nel capoluogo lombardo è infatti risultato positivo un uomo di Sesto San Giovanni ricoverato al San Raffaele da una settimana. Ancora non è chiaro se sia collegato o meno ai contagi del Lodigiano, ma si stanno ricostruendo i movimenti e i contatti, compresi quelli durante il ricovero. A Torino un uomo di 40 anni è risultato positivo al test. Il paziente era entrato in contatto con il 38enne di Codogno alla mezza maratona di Portofino-Santa Margherita Ligure del 2 febbraio.

La situazione a Piacenza

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – A Piacenza sono stati riscontrati tre casi di positività, tutti legati alla Lodigiano. Uno è l’infermiere che aveva effettuato il triage sul 38enne nell’ospedale di Codogno. Anche qui scuole chiuse, così come gli impianti sportivi pubblici e privati, fino a martedì 25 febbraio.

Coronavirus, parola al presidente del CONI Malagò

AGGIORNAMENTO ORE 14:20 – Il GOS decide di rinviare Ascoli – Cremonese per mancanza di misure per evitare la diffusione del virus allo stadio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.13 – Anche lo sport segue le vicende legate al coronavirus. A tal proposito, ha parlato il presidente del CONI Giovanni Malagò il quale ha evidenziato che nelle aree colpite lo sport deve inevitabilmente fermarsi. Clicca qui per leggere le sue parole.

La seconda vittima è di Casalpusterlengo

AGGIORNAMENTO ORE 11.53 – Arrivano informazioni sulla seconda vittima. È una donna di 78 anni di Casalpusterlengo passata al pronto soccorso di Codogno.

Seconda vittima del Coronavirus, è una donna della Lombardia

AGGIORNAMENTO ORE 11.08 – Cresce il numero delle persone contagiate e delle vittime. Come riporta l’Ansa, ora tra Lombardia e Veneto ci sono 29 persone contagiate. Due le vittime: ieri notte è deceduto il 78enne del Veneto, questa mattina non ce l’ha fatta una donna della Lombardia.

Sedici casi in Lombardia, c’è la prima vittima

AGGIORNAMENTO ORE 9:32 – In Lombardia sono stati riscontrati 16 casi di persone “infettate” dal Coronavirus, ma non solo: ce ne sono anche 3 nel Lazio e 1 in Veneto. Come riporta l’Ansa un 38enne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Codogno in provincia di Lodi poiché risultato positivo al test del virus. Ieri sera tardi è deceduto anche il primo italiano contagiato nei giorni scorsi, si tratta di Adriano Trevisan, anni 78. Dal mondo del calcio però non sembrano arrivare allarmismi.

21 febbraio 2020

La posizione della Figc riguardo il Coronavirus

Secondo quanto riporta l’Ansa, la Figc (in costante contatto con il Ministero della Salute) ritiene che non ci sarebbero elementi per rinviare le partite previste nel fine settimane in Lombardia. Al momento quindi non sarebbero a rischio le gare di Serie A: Brescia-Napoli, Atalanta-Sassuolo ed Inter- Sampdoria.

