CORONAVIRUS CONTE – Il Coronavirus continua a tenere banco anche nel periodo natalizio. Giuseppe Conte è intervenuto alla trasmissione televisiva Porta a Porta. Il presidente del Consiglio ha detto la propria su quelli che potrebbero essere i prossimi provvedimenti in caso di terza ondata. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conte sul Coronavirus

“Se gli esperti ci dicono che la probabilità di una terza ondata a gennaio è concreta, non ci penso due volte a introdurre e rafforzare la rete di protezione per il periodo natalizio. Lasciando correre impatteremo su una impennata della pandemia. Se non arriva una variante o una terza ondata probabilmente ci muoveremo tra zona gialla e arancione e si potrebbe vivere con una certa tranquillità in attesa di realizzare il piano vaccinale. Se invece arriva un’impennata, o una variante, ci troveremo in zona rossa e con misure più restrittive. Ora che c’è la variante inglese che corre molto più veloce, di uno 0.70 in più e spiegherebbe molte cose. Non voglio avanzare ipotesi, in Veneto i dati stanno crescendo, dobbiamo capire come e perché”.

