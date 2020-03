Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCHESI CORONAVIRUS MIHAJLOVIC – Sinisa Mihajlovic continua a combattere per vincere la sua partita più importanti. Da diversi giorni si trova con la famiglia nella sua casa di Roma, attento a non rischiare eventuali contagi, perché per lui il coronavirus potrebbe essere un problema molto grave. Sul tema, ai microfoni di È Tv, è intervenuto il dottor Marchesi, medico del serbo, che ha parlato della sua situazione. Di seguito le sue parole.

Il dottor Marchesi sulla condizione di Mihajlovic

“Sinisa è sempre un guerriero, ma con il coronavirus non può correre rischi. Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, sennò sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha al Bologna. Adesso è tranquillo a Roma, ma è molto importante è che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche”.

