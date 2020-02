Tempo di lettura: < 1 minuto

Il Coronavirus arriva in Italia e cambiano i piani del weekend calcistico della Lega Nazionale Dilettanti. Sono state rinviate ben 42 partite in Lombardia “a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio”. Come riporta la Gazzetta, potrebbero esserci ancora variazioni entro le ore 12 di domani.

L’elenco delle partite rinviate

ECCELLENZA

Vertovese-Sant’Angelo

Luisiana-Vis Nova Giussano

R.C. Codogno – Zingonia Verdellino

PROMOZIONE

Città di Sangiuliano-Romanengo

Tribiano-Senna Gloria

Sancolombano-Assago

PRIMA CATEGORIA

Calcio Santo Stefano-Sesto 2010

Casalpusterlengo-Chieve Asd

Grumulus Asd-Montanaso Lombardo

Lodivecchio-Torrazzo Malagnino

Offanengo-Borghetto

Oriese-San Biagio

Brera-Real Melegnano

Frog Milano-Atletico Qmc

Rozzano Calcio-Valeria Fratta

REGIONALE JUNIORES U19 A

Assago Asd-R.C. Codogno

La Spezia Calcio-Sancolombano

REGIONALE JUNIORES U 19 B

Audax Travaco-Casalpusterlengo

Montanaso Lombardo-Locate

Oratorio Stradella-Fissiragariozzese

Real Melegnano-Viscontea Pavese

S. Biagio-Lacchiarella

ECCELLENZA FEMMINILE

Senna Gloria-Doverese

JUNIORES U19 REGIONALE FEMMINILE

Dresano-Femminile Tabiago

UNDER17 REGIONALE FEMMINILE

Parma-Riozzese

Riozzese-Cologno

UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE

Riozzese-Voluntas Montichiari

Athena-Albinoleffe

ESORDIENTI MISTE FEMMINILE

Riozzese-Real Meda

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Club Milano-Sancolombano

Fanfulla-Dresano

Sant’Angelo-Offanenghese

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

Sancolombano-Fanfulla

Sant’Angelo-Ausonia

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15

Barona Club Milano-Fanfulla

Sancolombano-Caravaggio

Trevigliese-Sant’Angelo

Vidardese-Accademia Sandonatese

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14

Lombardia 1-Sant’Angelo

Pavia Academy-Fanfulla

NEL VOLLEY

Allarme anche nel volley: la federazione ha sospeso tutte le partite nella zona Cremona-Lodi.



