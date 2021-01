Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA ARCURI INTERVISTA – A 24 ore dal fischio di inizio della gara tra Lazio e Roma si scalda il clima in città. Domenico Arcuri, commissario straordinario per il contenimento dell’emergenza Covid-19, ha detto la sua in conferenza stampa.

Lazio-Roma, la conferenza stampa di Arcuri

“Spero che la Roma vinca il derby. Se preferisco il successo nella partita di domani o la risoluzione della crisi di governo? Il derby è fra 25 ore, per la seconda non basteranno. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera e possa continuare nel tempo”.

