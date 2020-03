Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MUSEUM – In questo momento di grande emergenza, il museo della Lazio tende la mano a chi ha più bisogno. La Onlus, infatti, ha avviato una raccolta di materiale sportivo da parte dei tifosi che, in seguito, verrà messo all’asta. Il ricavato andrà tutto allo Spallanzani di Roma, dall’inizio in prima linea contro l’infezione da Coronavirus. Ecco il comunicato.

Il comunicato

“In questo stato di particolare emergenza, ha deciso di attivare diverse iniziative per aiutare la popolazione attraverso una raccolta di qualsiasi materiale originale sportivo, che qualunque persona potrà donare alla nostra onlus inviando un messaggio privato tramite la nostra pagina. Il fine della raccolta è quello di mettere in asta (tramite ebay) i beni da Voi donati e raccogliere il maggior numero di fondi da destinare all’ospedale Spallanzani di Roma per la ricerca sul Covid-19.

In ottemperanza al decreto “io resto a casa” non Vi chiediamo alcun spostamento, sarà la onlus ad incaricare il corriere per il ritiro del materiale donato da tutte le persone che vorranno aderire a questa iniziativa. Chi non possiede beni da donare per le aste, potrà comunque offrire il proprio sostegno contribuendo con una libera donazione”. Le coordinate:

Iban: IT40X0623039455000030208885

Paypal: [email protected]om

Vi ringraziamo per il prezioso aiuto che chiunque vorrà offrire.

“rimaniamo più distanti oggi, per riabbracciarci domani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.