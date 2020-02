Tempo di lettura: 6 minuti

CORONAVIRUS ITALIA – Il coronavirus sbarca in Italia e colpisce soprattutto il Nord Italia. Tutti gli aggiornamenti e le news in tempo reale.

Coronavirus Italia, news e aggiornamenti del 29 febbraio

Ore 10:00 Lega Calcio, ipotesi rinvio per Juventus-Inter

La Lega calcio starebbe valutando l’ipotesi di slittamento di 5 gare, tra le quali il big match della 26esima giornata di Serie A, tra Juventus e Inter. (NEWS COMPLETA)

Ore 00:05 Gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in Italia

Gli Stati Uniti hanno consigliato i cittadini americani di non partire per l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Anche il nostro Paese sale al livello “3” di allerta, dopo Cina e Corea de Sud.

28 febbraio

Ore 23:55 Coronavirus Italia: aggiornamento sul numero dei contagiati

Come riporta il bollettino della Protezione Civile, i casi di Coronavirus riscontrati in Italia sono 821. Al momento i decessi sono 21, mentre 46 persone sono già guarite.

Ore 23:40 Scuole chiuse per coronavirus, nessun rischio bocciatura per gli studenti

Come riferisce l’Ansa, gli studenti delle scuole chiuse non perderanno l’anno scolastico. Nel decreto sul Coronavirus, infatti, è stata inserita una norma del Ministero dell’Istruzione che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico.

Ore 21:45 Primo caso di Coronavirus nel Lazio

La notizia arriva dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, attraverso un comunicato. “L’esito dei test dall’Istituto Spallanzani effettuati in data odierna conferma un caso di positività al COVID-19. I test sono stati inviati all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la convalida”. La donna risultata positiva era di ritorno da Bergamo, dove era andata a trovare dei parenti. Accusando dei sintomi influenzali, ha subito avvisto la Asl di competenza. Ora si trova in “isolamento” con il resto della famiglia ed è in buone condizioni di salute.

Ore 19:00 Emergenza coronavirus, l’Uefa monitora la situazione in vista di Euro 2020

Secondo il The Independent, anche l’Uefa è in contatto con i principali ministri per tenere sotto controllo la situazione in vista di Euro 2020. Al momento non c’è nessun cambiamento, ma non sono da escludere variazioni nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Ore 18:15 Confermati quattro casi di coronavirus in Serie C

Quattro casi confermati in Serie C. La Pianese ha svolto il tampone per i propri tesserati e sono risultati positivi tre calciatori e un collaboratore.

26 febbraio

Ore 18:30 – Sale a 400 il numero dei contagiati in Italia, 8 dei quali sono minorenni. “Abbiamo 258 contagiati in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia Roma, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana, 1 nella provincia di Bolzano“, ha detto Borrelli. In serata arriveranno le mascherine destinate agli operatori sanitari, distribuite dalla protezione civile nelle regioni interessate dal coronavirus. Per quanto riguarda i bambini contagiati, 7 risiedono in Lombardia, 1 in Veneto. “Due sono stati dimessi e due sono in ospedale ma stanno bene, tutti provengono dalla zona di Codogno“, ha detto all’Adnkronos Salute Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Sale a 12 il numero delle vittime da coronavirus in Italia. L’ultima è un uomo di Lodi di 69 anni, con patologie respiratorie pregresse, morto in Emilia Romagna. Sale a 4 invece il numero di bambini contagiati, tutti in Lombardia. Alla già nota bimba di 4 anni se ne aggiungono due di 10 anni e un ragazzo di 15.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Anche l’Atalanta ha annullato la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in programma sabato prima del match di campionato contro il Lecce. I bergamaschi faranno parlare il tecnico solo ai microfoni ufficiali della società.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 – L’Inter conferma che la partita contro il Ludogorets, che si giocherà domani sera alle 21 a San Siro a porte chiuse, e le conferenze stampa della vigilia sono accessibili sono ai broadcaster ”rightsholders” in possesso di pass UEFA.

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Coronavirus, in Italia contagiata la prima bimba: ha 4 anni

La bimba di Castiglione d’Adda è risultata positiva: il contagio potrebbe essere avvenuto nell’ospedale di Codogno. Ora è confinata a casa, ma sta bene.

AGGIORNAMENTO ORE 8.00 – E’ di 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del coronavirus in 9 regioni d’Italia: 240 casi con 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; 1 in Alto Adige. Le vittime sono tutte persone anziane spesso con patologie pregresse. Attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche.

L’Oms ridimensiona: il 95% guarisce. Solo per il 5% si registrano condizioni gravi, il 3% muore.

Primo caso a Madrid: è un 24enne che aveva viaggiato nel Nord Italia

Aumentano gli Stati che chiudono agli arrivi dall’Italia, l’ultimo è El Salvador. Il Regno Unito impone invece a chi arriva l’auto-isolamento per 14 giorni.

In Cina altri 52 i morti, cifra più bassa in 3 settimane.

In Corea del Sud contagiato primo militare Usa

Coronavirus, news e aggiornamenti del 24 febbraio

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 – Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha parlato della diffusione del coronavirus ed ha annunciato: “Non possiamo parlare ancora di pandemia ma solo di epidemia. Dobbiamo concentrarci sul contenimento e allo stesso tempo fare ogni cosa possibile per prepararci ad una potenziale pandemia. Ogni Paese deve fare le sue valutazioni a seconda del proprio contesto. Anche noi lo faremo, monitorando 24 ore su 24 la situazione. C’è necessità di misure cautelative, ma non di paura”.

AGGIORNAMENTO 19:00 – Salgono a 10 le vittime del Coronavirus.

AGGIORNAMENTO ORE 18 – Il Ftse Mib finale ha chiuso a quota 23.427 punti in flessione del 5,43% dopo aver toccato nel finale anche il -6%. Colpiti anche gli altri mercati europei: Francoforte ha concluso in calo del 4,01%, Parigi in ribasso del 3,94%, mentre Londra ha perso il 3,34% finale. Sono 6 le vittime, oltre 200 i contagiati.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 – Il ministro per le politihe giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha proposto al Presidente del Consiglio lo schema DPCM, che prevede la possibilità di svolgere partite a porte chiuse nelle aree a rischio contagio da coronavirus. La decisione sarebbe stata presa già nella serata di ieri.

AGGIORNAMENTO ORE 13 – Salgono a cinque le vittime del virus. Il capo della Protezione Civile Borrelli ha appena annunciato infatti la presenza di una quinta persona deceduta in Lombardia, un 88enne di Caselle Landi, sempre nella provincia di Lodi.

AGGIORNAMENTO ORE 8.30 – Secondo fonti ufficiali della Regione Lombardia, un uomo di 84 ricoverato all’Ospedela Papa Giovanni XXIII per patologie pregresse, è morto per Coronavirus. E intanto salgono a oltre 160 i contagi in Italia; 165 solo in Lombardia.

Coronavirus, aggiornamenti del 23 febbraio

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – Salgono a 3 le vittime. Una donna di 77 anni è deceduta a Cremona

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Arriva il rinvio anche di Torino–Parma. 2 i casi di Coronavirus a Torino e per questo arriva la decisione della FIGC.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 – Domani alle ore 10:00, presso la sede della FIGC, ci sarà una task force di medici della Federazione per analizzare la situazione e dare indicazioni precise circa l’attività delle Squadre Nazionali. Alla riunione con Gravina, parteciperanno il Prof. Paolo Zeppilli, il Prof. Andrea Ferretti e il dott. Carmine Costabile, oltre al Prof Roberto Cauda, direttore dell’Area Clinica e dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Sale a 100 il bilancio degli infettati in Italia. Sono 89 quelli in Lombardia. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana e i numeri sui contagi: positivo un 17enne in Valtellina e 2 a Torino. Fino ad ora sono oltre 50 mila persone in quarantena in 11 comuni diversi.

AGGIORNAMENTO ORE 8:00 – Proseguono i disagi a causa della diffusione del Coronavirus. Nella serata di ieri il premier Conte ha annunciato il provvedimento deciso dal ministro Spadafora di rinviare tre partite: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria.

Coronavirus, aggiornamenti del 22 febbraio 2020

Coronavirus in Italia, i primi casi a Milano e Torino

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – Primo caso a Torino e a Milano. Nel capoluogo lombardo è infatti risultato positivo un uomo di Sesto San Giovanni ricoverato al San Raffaele da una settimana. Ancora non è chiaro se sia collegato o meno ai contagi del Lodigiano, ma si stanno ricostruendo i movimenti e i contatti, compresi quelli durante il ricovero. A Torino un uomo di 40 anni è risultato positivo al test. Il paziente era entrato in contatto con il 38enne di Codogno alla mezza maratona di Portofino-Santa Margherita Ligure del 2 febbraio.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – A Piacenza sono stati riscontrati tre casi di positività, tutti legati alla Lodigiano. Uno è l’infermiere che aveva effettuato il triage sul 38enne nell’ospedale di Codogno. Anche qui scuole chiuse, così come gli impianti sportivi pubblici e privati, fino a martedì 25 febbraio.

AGGIORNAMENTO ORE 14:20 – Il GOS decide di rinviare Ascoli – Cremonese per mancanza di misure per evitare la diffusione del virus allo stadio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.13 – Anche lo sport segue le vicende legate al coronavirus. A tal proposito, ha parlato il presidente del CONI Giovanni Malagò il quale ha evidenziato che nelle aree colpite lo sport deve inevitabilmente fermarsi. Clicca qui per leggere le sue parole.

AGGIORNAMENTO ORE 11.53 – Arrivano informazioni sulla seconda vittima. È una donna di 78 anni di Casalpusterlengo passata al pronto soccorso di Codogno.

AGGIORNAMENTO ORE 11.08 – Cresce il numero delle persone contagiate e delle vittime. Come riporta l’Ansa, ora tra Lombardia e Veneto ci sono 29 persone contagiate. Due le vittime: ieri notte è deceduto il 78enne del Veneto, questa mattina non ce l’ha fatta una donna della Lombardia.

AGGIORNAMENTO ORE 9:32 – In Lombardia sono stati riscontrati 16 casi di persone “infettate” dal Coronavirus, ma non solo: ce ne sono anche 3 nel Lazio e 1 in Veneto. Come riporta l’Ansa un 38enne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Codogno in provincia di Lodi poiché risultato positivo al test del virus. Ieri sera tardi è deceduto anche il primo italiano contagiato nei giorni scorsi, si tratta di Adriano Trevisan, anni 78. Dal mondo del calcio però non sembrano arrivare allarmismi.

Coronavirus, aggiornamenti del 21 febbraio 2020

Secondo quanto riporta l’Ansa, la Figc (in costante contatto con il Ministero della Salute) ritiene che non ci sarebbero elementi per rinviare le partite previste nel fine settimane in Lombardia. Al momento quindi non sarebbero a rischio le gare di Serie A: Brescia-Napoli, Atalanta-Sassuolo ed Inter- Sampdoria.

