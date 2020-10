Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS NATIONS LEAGUE ISLANDA – Il Coronavirus continua a colpire il mondo del calcio. Questa sera si disputeranno gli ultimi match per il quarto turno di Nations League. Proprio la gara tra Islanda e Belgio sarà atipica. Infatti, il mister degli islandesi Erik Hamren e tutto il suo staff non potranno essere presenti allo stadio. L’intero gruppo è stato messo in quarantena dopo un caso di positività al Covid-19. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la decisione non coinvolge i calciatori che scenderanno regolarmente in campo. Come ha reso noto Federazione islandese con un comunicato, sarà il ct dell’Under 21 Arnar Thor Vidarsson a guidare la squadra.

