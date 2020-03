Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS MALDINI – Continuano ad aumentare i casi di contagi da Coronavirus. Dopo la notizia di Paulo Dybala, sono risultati positivi anche Paolo Maldini e il figlio Daniel. A comunicarlo è il Milan tramite un comunicato ufficiale.

Il comunicato del Milan

“Paolo e Daniel Maldini positivi al Coronavirus. Sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica”

