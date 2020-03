Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS SAMPDORIA RAMIREZ – Gaston Ramirez, giocatore in forza alla Sampdoria, ha parlato ai microfoni del Secolo XIX dell’emergenza Coronavirus. Le sue dichiarazioni rilasciano una pesante accusa.

Il coronavirus tra i giocatori

“Abbiamo affrontato l’emergenza con tranquillità, i compagni contagiati ci hanno sempre tranquillizzato sulle loro condizioni”.

L’accusa di Ramirez

“La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla, tante altre squadre sì e non lo capisco. È una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica”.

