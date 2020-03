Tempo di lettura: < 1 minuto

PREMIER LEAGUE CORONAVIRUS EVERTON – Anche l’Inghilterra deve fare i conti con il coronavirus. Dopo i casi accertati dell’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta e il calciatore del Chelsea Hudosn-Odoi, la Premier League ha deciso di fermare il campionato. Ad annunciarlo è stato un comunicato dello stesso campionato inglese apparso su twitter. Si fermano anche Championship, League One e League Two. Tutto il calcio è stato sospeso fino al 4 aprile e la Federcalcio ha dunque annullato anche l’amichevole tra Inghilterra e Italia in programma il 27 marzo a Wembley.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

Anche l’Everton in quarantena

Come se non bastasse anche l’Everton è in quarantena a causa del virus. La squadra di Carlo Ancelotti ha annunciato di avere un caso sospetto tra i propri calciatori e in linea con le disposizioni governative ha isolato tutti i membri del club.

🔵 | Club Statement update. — Everton (@Everton) March 13, 2020

