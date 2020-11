Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS TACCONE LAZIO – Il discorso relativo ai tamponi intorno al mondo Lazio continua a tenere banco. Nel frattempo, il presidente del CdA della Futura Diagnostica, laboratorio che processa i tamponi biancocelesti, Massimiliano Taccone è intervenuto sul sito ilciriaco.it. Di seguito le sue parole, che vanno a dare qualche dettaglio in più rispetto ai test che vengono eseguiti.

Taccone sul lavoro fatto in laboratorio

“Noi analizziamo 3 geni e non soltanto i 2 geni classici. Tra questi, c’è un gene della famiglia Coronavirus che non è però specifico del Covid-19. Dunque, con i nostri laboratori, segnaliamo il gene positivo, ma questo non è un gene che infetta. Non vogliamo entrare nel merito, abbiamo specificato la positività di questo gene e cosa comporta, poi se far giocare un calciatore o meno non dipende da noi, ma dallo staff medico della società in questione. Di certo alla Lazio non sono sprovveduti, sanno quello che fanno”.

