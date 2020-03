Tempo di lettura: < 1 minuto

TOM HANKS MOGLIE CORONAVIRUS – In Italia era appena stata resa nota la notizia della positività al coronavirus di Daniele Rugani, così come dopo poco la NBA avrebbe sospeso la regular season per il giocatore dei Jazz Utah, Gobert, anche lui alle prese con il virus. Nello stesso momento, Tom Hanks e la moglie hanno comunicato al mondo di essere stati contagiati dalla pandemia, attraverso un post sul profilo Twiter del famoso attore.

Emergenza Coronavirus, Tom Hanks e la moglie positivi al Coronavirus

“Ciao a tutti. Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti un po’ stanchi, raffreddati, con alcuni dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche una leggera febbre. Per fare ciò che è bene fare, come è necessario nel mondo in questo momento, ci siamo sottoposti al test del Coronavirus e siamo risultati positivi. Cosa dobbiamo fare? I medici hanno dei protocolli che vanno seguiti. Noi Hanks saremo seguiti, osservati per tutto il tempo necessario. Vi terremo aggiornati. Abbiate cura di voi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.