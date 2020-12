Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS CAGLIARI – Il Coronavirus continua a diffondersi nel mondo del calcio. Il Cagliari, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la positività di tre calciatori. Trattasi di Simone Aresti, Ragnar Klavan e Niccolò Cabras. Il resto del gruppo squadra, come previsto dal protocollo, inizierà l’isolamento domiciliare fiduciario.

Il comunicato del Cagliari

“Il Cagliari Calcio comunica che a seguito dei controlli sanitari effettuati è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Simone Aresti, Ragnar Klavan e del portiere della Primavera, in forza alla prima squadra, Niccolò Cabras. Come da procedura, i tre sono stati prontamente isolati. Sono risultati negativi gli altri componenti del gruppo squadra, che inizieranno l’isolamento domiciliare fiduciario. Gli atleti, secondo quanto previsto dal protocollo, potranno continuare a svolgere l’attività di allenamento e partita. Il Club resta in costante contatto con le autorità sanitarie competenti in materia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.