CORONAVIRUS TORINO POSITIVI – Non cessa l’emergenza legata al Covid-19. Nell’arco di poche ore stanno aumentando i positivi in Serie A. Questa volta ad esser colpito è stato il Torino, che domani affronterà il Cagliari. La squadra granata ha trovato 3 componenti positivi all’interno della società: 2 membri dello staff e un calciatore. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il comunicato del Torino

“Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.

