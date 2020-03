Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS DONALD TRUMP CINA – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump durante il briefing odierno dalla Casa Bianca sull’emergenza coronavirus ha attaccato la Cina. Di seguito le sue parole.

Donald Trump parla del Coronavirus e degli errori della Cina

“Non c’è mai stata una cosa così nella storia. Il mondo sta pagando un prezzo alto per quello che hanno fatto e pagherà a caro prezzo il fatto che la Cina ha rallentato la condivisione delle informazioni sul virus. Questa non è una guerra finanziaria, ma sanitaria e dobbiamo vincerla. Gli Stati Uniti stanno sviluppando vaccini e terapie nel modo più veloce possibile. Come sapete all’inizio della settimana abbiamo iniziato i primi test clinici su un vaccino candidato per il virus, per il quale ci vorrà comunque almeno un anno”.

