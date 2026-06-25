Ex Lazio, UFFICIALE: Corradi nuovo allenatore della Sampdoria

Continua il filo invisibile che in qualche modo lega Lazio e Sampdoria, la società doriana ha infatti deciso di scegliere come nuovo allenatore l’ex bomber Bernardo Corradi. A 50 anni l’ex biancoceleste diventa ufficialmente tecnico di una prima squadra, la società blucerchiata lo ha contattato dopo le esperienze in Nazionale, soprattutto con la giovanili, e al Milan dove è stato collaboratore tecnico.

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Corradi alla Sampdoria, è lui il nuovo allenatore.

Compito arduo per Corradi che dovrà cercare di riportare la Samp nelle alte sfere del calcio italiano. Per l’ex Lazio questa rappresenta una grande occasione, cosa che ha ribadito anche attraverso le sue prime parole: “Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa. Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo”.

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