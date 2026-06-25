NOTIZIE
Ex Lazio, UFFICIALE: Corradi nuovo allenatore della Sampdoria
Continua il filo invisibile che in qualche modo lega Lazio e Sampdoria, la società doriana ha infatti deciso di scegliere come nuovo allenatore l’ex bomber Bernardo Corradi. A 50 anni l’ex biancoceleste diventa ufficialmente tecnico di una prima squadra, la società blucerchiata lo ha contattato dopo le esperienze in Nazionale, soprattutto con la giovanili, e al Milan dove è stato collaboratore tecnico.
LEGGI ANCHE: Greco: “Gattuso come Lotito e Fabiani, clausola squalificante anche per chi l’accetta”
Corradi alla Sampdoria, è lui il nuovo allenatore.
Compito arduo per Corradi che dovrà cercare di riportare la Samp nelle alte sfere del calcio italiano. Per l’ex Lazio questa rappresenta una grande occasione, cosa che ha ribadito anche attraverso le sue prime parole: “Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa. Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Romagnoli all’Al-Sadd: cosa manca per l’ufficialità
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Mandas, il Bournemouth lo rivorrebbe in prestito: la Lazio lo cede solo a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO11 ore ago
Fabiani alza il muro intorno a Gila: “Non è in vendita!”