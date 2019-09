NEWS DELLA GIORNATA – Rientrano i primi Nazionali, a Formello. Stamane infatti Inzaghi ha tenuto la seduta volta a preparare il match contro la Spal, in programma domenica. Anche gli uomini di Semplici si sono allenati: in gruppo Floccari, Cionek e Reca, ancora differenziato per Sala.

Le parole di Tare

Tare, ds biancoceleste, non si nasconde ed ammette: “Vogliamo arrivare in Champions, lo Scudetto non è utopia.” Il direttore sportivo ha poi fatto il punto della situazione sui rinnovi di Caicedo, Correa e Milinkovic, parlando anche di Inzaghi e delle voci di addio che si sono susseguite ad inizio estate.

Acerbi e Immobile in Nazionale

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua su Immobile e su quello che ritiene un problema della Nazionale: la mancanza di bomber di livello. Mario Sconcerti invece si è detto letteralmente impressionato dalla prestazione messa in campo da Acerbi – primo difensore centrale biancoceleste titolare in azzurro dopo Nesta – contro la Finlandia.

Il resto delle news

Serie A, Radu e Lulic tra i veterani del campionato. Zeman si dice incuriosito dalla Lazio che, secondo De Biasi, è “micidiale nelle ripartenze.” Bologna, contro la Lazio potrebbe non esserci Danilo: il motivo.

Alessandra Marcelli