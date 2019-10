LAZIO CORREA RINNOVO – Lazio–Correa, avanti insieme. Nonostante il periodo non d’oro per il Tucu, culminato con il rigore sbagliato nell’ultimo match col Bologna, l’argentino resta uno degli insostituibili nella rosa biancoceleste. L’ex Siviglia ha affidato ai social il suo pensiero sul rinnovo ufficializzato in mattinata, che lo lega alla società capitolina fino al 2024. “Con l’Aquila ancora sul petto. Grazie mille Lazio. Grazie a tutti“, ha scritto il classe ’94.

Il post social