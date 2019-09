Pubblicato il 1/09

CORREA INTERVISTA LAZIO ROMA – Il derby Lazio-Roma si è concluso sul punteggio di 1-1. Decisive ai fini del risultato le reti di Kolarov e Luis Alberto. Queste le parole di Joaquin Correa, intervenuto in zona mista ed al canale ufficiale biancoceleste per commentare il match.

Occasione sprecata

“Nell’occasione a tu per tu con Pau Lopez avrei potuto fare meglio, anche se lui ha fatto una bella parata. Abbiamo avuto tanta sfortuna per tutte le occasioni create oggi e non concretizzate, ma dobbiamo migliorare. Quest’anno siamo tutti più sicuri e concentrati sul lavoro da fare. Con la Sampdoria sono entrate tutte, oggi non è stato così. Sono un po’ arrabbiato, ma anche contento perché giocando così arriveranno tante vittorie”.

Gioco

“Siamo bravi nel tenere palla e cercare di costruire gioco, ma in ripartenza possiamo fare male a qualsiasi squadra. Oggi con un paio di contropiedi, uno mio e uno di Immobile, abbiamo quasi segnato. Dobbiamo imparare a gestire al meglio entrambe le situazioni, sia quando abbiamo il possesso che quando dobbiamo ripartire. Io devo migliorare tantissimo. Sono il più grande critico di me stesso, ma do sempre il massimo. Poi cerco di puntellare tutti i difetti del mio gioco, come essere più incisivo sotto porta e segnare più gol. “

Convocazione

“Sono felicissimo, per me è un sogno e un orgoglio. Questa convocazione è merito di compagni, mister e tifosi che mi hanno accolto alla Lazio come un figlio”.

Sfortuna

“Siamo stati sfortunati. Abbiamo preso tanti pali, nel secondo tempo potevo fare un altro gol. Ci sono tante cose che mi lasciano arrabbiato, però abbiamo sempre avuto voglia di pareggiare da quando ci hanno segnato.”

Approccio dopo il gol

“Lo scorso anno quando subivamo ci demoralizzavamo, quest’anno invece è diverso. Siamo tutti più sicuri di quello che facciamo. Non abbiamo mollato mai un secondo, faceva tanto caldo ma abbiamo spinto tanto. Adesso siamo un po’ incavolati, però il calcio è così, dobbiamo guardare avanti.”

Rinnovo

“Non lo so ancora, sono cose della società. Loro mi hanno trattato sempre benissimo, vedremo. Io voglio giocare sempre tutti i minuti di tutte le partite, lo scorso anno quando sono arrivato non era così ma piano piano me lo sono meritato. Voglio continuare a fare la differenza e ad aiutare i miei compagni. Stiamo creando tanto e giocando bene, usciamo bene col palleggio. I gol se arrivi così tanto vicino alla porta, prima o poi li fai. Io punto a fare il massimo in ogni partita. Cerco di fare gol o assist o comunque di aiutare la squadra”.