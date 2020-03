Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CORREA PAPU GOMEZ – In questo periodo di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus, i calciatori sono chiusi in quarantena nelle loro casa in attesa di un “via libera” per tornare alla vita di tutti. C’è chi sta trascorrendo questi giorni in compagnia e chi, sfortunatamente, si ritrova in casa da solo. Tra questi ultimi c’è Joaquin Correa. Il calciatore della Lazio, infatti, è in solitudine a Roma siccome la sua fidanzata Desiré si trova a Siviglia con la famiglia.

Lazio, il Papu Gomez prende in giro Correa

E in questa situazione di quarantena isolata, a dare un sorriso a Correa è stato il connazionale Papu Gomez. Il calciatore dell’Atalanta ha paragonato il laziale a Tom Hanks nel film Cast Away, dove interpreta un ingegnere naufragato su un’isola deserta. In una storia Instagram, l’argentino ha mostrato un pallone con su disegnata una faccia, proprio come la palla che nella famosa pellicola cinematografica il protagonista trasforma nel suo unico amico Signor Wilson. Per rendere più verosimile il paragone, il Papu ha inserito nella foto anche il mate, bevanda argentina che Correa è solito bere nel durante la giornata.

Questo il post di Gomez:

Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.