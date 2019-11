CORREA MILAN LAZIO – Questa sera, alle 20,45, San Siro sarà il teatro del posticipo tra Lazio e Milan. I biancocelesti vogliono interrompere la maledizione trentennale che non li vede vincere alla scala del calcio contro i rossoneri. Per farlo, mister Inzaghi si affida ai soliti noti, tranne qualche cambio per il suo turnover scientifico, e può affidarsi, come riporta il Corriere dello Sport, a Joaquin Correa.

I numeri col Milan

Lo scorso anno, ad Aprile, il “Tucu” risultò decisivo nella semifinale di Coppa italia e in campionato, all’Olimpico, trovò la prima rete in biancoceleste pareggiando allo scadere una gara che sembrava persa. Può essere proprio il numero 11, secondo miglior marcatore stagionale dopo Immobile, l’uomo giusto per sfatare il tabù e conquistare i tre punti per continuare ad inseguire la Champions League.