LAZIO CORREA – Al 76′ del derby Roma-Lazio, Joaquin Correa è uscito dal campo per far spazio a Caicedo. L’argentino ha lasciato il terreno di gioco dolorante, toccandosi il polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. L’attaccante della Lazio si è poi allontanato dall’Olimpico zoppicando vistosamente e per lui ci sarebbe un rischio ricaduta. Le sue condizioni saranno da valutare: Inzaghi spera nei crampi, ma si tema una lesione.

