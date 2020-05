Tempo di lettura: < 1 minuto

CORREA LAZIO – Joaquin Correa è intervenuto in una diretta Instagram con un suo amico. Ecco le risposte del ‘Tucu’ alle domande che gli sono arrivate.

Le parole di Correa

“Il migliore nel mio ruolo? Neymar. La cosa che ti mangeresti spesso? Carne e vino. La canzone che hai ascoltato tante volte al punto da impararla a memoria? Despacito, ora la odio per quanto l’ho ascoltata. I miei gol li dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Marca preferita? Adidas. Com’è il Tucu in amore? Romantico, non esagerato eh, il normale. Se potessi viaggiare nel tempo dove andresti? Nel passato, per cambiare delle cose famigliari trascorse. In quale altre Liga andresti? Mi piacerebbe giocare in Premier. Ora penso alla Lazio, ma mi piace anche il campionato inglese. Cosa ti ha insegnato questa quarantena? Ho imparato a stare bene anche da solo. Può capitare di stare solo in qualche momento, bisogna essere pronti. Oltre il calcio in quale altra cosa pensi di essere bravo? Nel tennis, l’ho lasciato perché ho dovuto scegliere tra i due, ma mi piaceva molto. Tutti i miei amici giocavano a tennis. Mare o montagna? Mare. Profumo che usi? È arabo, non ricordo il nome. Ultimo film che hai visto? Harry Potter, la sto vedendo. Di cosa hai paura? Della morte. A scuola eri bravo? Sì, molto bravo”.

