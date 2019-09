CORREA LAZIO – Tutti pazzi per Correa. L’argentino, dopo gli impegni con la sua Nazionale, è rientrato oggi a Formello agli ordini di mister Inzaghi per preparare al meglio la gara contro la Spal. Il classe ’94, che dopo le prime due giornate di campionato è già da record, potrebbe cedere il posto a Caicedo, ma non vede l’ora di rimettersi a lavoro, a servizio della squadra. “Italia, casa, Lazio” le parole dell’ex Siviglia su Instagram. Non serve aggiungere altro: il Tucu è più motivato e determinato che mai.