CORREA LAZIO – I giocatori della Lazio aspettano con trepidazione il ritorno alla vita di tutti i giorni. La rosa si è adeguata con estrema disciplina alle direttive del Governo. Nessuno ha lasciato la Capitale, tutti restano a casa anche se lontano dalle proprie famiglie. I social testimoniano quotidianamente il lavoro dei biancocelesti e tra i più attivi sulle piattaforme c’è anche Joaquin Correa. Il Tucu, nei giorni scorsi, ha avviato una diretta Instagram e ha risposto in diretta alle domande del suo amico Bruno Rossetti.

Correa: “La domenica senza calcio è bruttissima”

“Mi sto allenando da solo, lavoro a casa. Non possiamo uscire, non si sa nulla ancora. Siamo in attesa. Cosa mi manca? La mia fidanzata, la famiglia e giocare a calcio. Svegliarmi la mattina e sapere che non devo andare ad allenarmi oppure che la domenica non si gioca, è brutto”.

Correa sugli inizi della carriera

“Avevo il sogno del calcio e tanta voglia di raggiungerlo, la famiglia mi ha aiutato tanto. Il calcio mi ha dato la fortuna di incontrare tanti giocatori forti. Per me è motivo d’orgoglio. L’allenatore a cui devo di più? Ho cercato sempre di apprendere qualcosa da tutti. Pellegrini mi ha aiutato tanto, mi ha fatto capire come fosse il mondo del calcio. Per me è stato molto importante. Idolo? Da piccolo era Kakà, all’epoca del Milan. È un giocatore che mi piace molto, soprattutto lo stile che ha”.

Correa sul futuro

“Obiettivi? Cerco di pensare ai più vicini, non voglio fare programmi troppo lunghi. Stavamo andando bene in campionato. Tornare all’Estudiantes? Il mio cuore è lì, mi hanno insegnato ad essere uomo e giocatore. Sono rimasto affezionato anche alle persone che lavorano lì. La Liga e la Serie A sono molto diverse, qui c’è molta tattica, ma mi piacciono entrambe. Il gol più importante della mia carriera? Ho segnato anche nella in finale di Coppa Italia, ma credo che il più importante è stato contro il Milan nella semifinale a San Siro”.

