Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CORREA ADDIO – Si parla tanto dell’astinenza dal gol di Ciro Immobile – il nazionale azzurro a Verona ha allungato il suo digiuno di gol ad otto gare consecutive – ma tra l’exploit dello scorso anno – 36 reti – e il fatturato della stagione in corso – che dice comunque 14 – le critiche a King Ciro non hanno motivo di esistere. Diverso il discorso che investe il Tucu Correa, la spalla del bomber di Torre Annunziata. Il tabellino alla voce “gol fatti” è infatti fermo a tre. Felipe Caicedo, raramente titolare, può vantare nello stesso periodo ben 7 marcature. Di cui 4 ultradecisive per il risultato finale. I quotidiani sportivi oggi in edicola – Corriere dello Sport e Gazzetta su tutti – hanno lanciato l’allarme sul futuro dell’argentino: o riprende a segnare nel rush finale per la Champions, o a fine anno sarà addio.

Lazio, Correa e quel bisogno di gol per evitare l’addio

Simone Inzaghi ha sempre difeso l’ex Siviglia, schierandolo praticamente sempre titolare e sostenendo come il suo lavoro fosse importante anche per aprire degli spazi ad Immobile. I numeri però iniziano ad essere impietosi. Arrivato nell’estate del 2018 dalla suddetta formazione andalusa, Correa ha realizzato solo 25 gol in maglia Lazio in quasi tre stagioni intere. E considerando tutte le competizioni. In Serie A è andato a segno 17 volte, 3 volte in Champions ed Europa League e 2 in Coppa Italia. Il mercato della Lazio dipenderà molto dal raggiungimento del quarto posto. Se malauguratamente non si riusciesse ad entare tra le prime quattro, sarà necessario un sacrificio tecnico per mantenere la squadra su un certo livello e riporvare l’assalto ai piani alti il prossimo anno. Ecco, il primo indiziato in questo senso è proprio il Tucu. Sempre che non riprenda a segnare in fretta…

