DE ZERBI LOTTA SCUDETTO – La lotta scudetto sembra ancora aperta. Juve e Lazio su tutte sembrano decise a giocarsi il titolo, ma anche l’Inter potrebbe inserirsi nella bagarre. Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi si è espresso così riguardo la corsa al campionato, rilasciando le seguenti dichiarazioni sulle pagine del Corriere dello Sport.

Le parole di De Zerbi

“La Juve è in vantaggio, perché ora ha più punti. Ma Lazio e Inter sono in gioco. E’ un torneo troppo anomalo. Le partite ogni tre giorni possono stravolgere ogni previsione di buon senso. Non è vero che la Lazio è in difficoltà perché prima andava bene visto che giocava una volta a settimana. Dobbiamo convincerci che tutto sarà imprevedibile”.

