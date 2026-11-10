Connect with us

NOTIZIE

Tutti a Piazza della Libertà, per il cortometraggio dei laziali e per Gabriele Sandri

Published

4 ore ago

on

cortometraggio piazza libertà gabriele sandri

Appuntamento mercoledì 11 novembre alle ore 21 a Piazza della Libertà per un evento in cui verrà omaggiata la Lazio, la Prima Squadra della Capitale, con la proiezione del cortometraggio “Libertà” e con il ricordo indelebile di Gabriele Sandri, a 19 anni esatti dalla sua scomparsa.

LEGGI ANCHE: Sabatini: “In Napoli Lazio s’è verificata una cosa mai successa in 100 anni”

Piazza della Libertà sarà teatro di un altro grande evento da laziali: appuntamento mercoledì 11 novembre.

Domani sera tutti a Piazza della Libertà, in occasione della riapertura dopo la ristrutturazione, per assistere alla proiezione del cortometraggio “Libertà”, realizzato dai tifosi biancocelesti. Un’occasione per ricordare anche il fratello laziale Gabriele Sandri, scomparso esattamente 19 anni fa.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI