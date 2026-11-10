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Tutti a Piazza della Libertà, per il cortometraggio dei laziali e per Gabriele Sandri
Appuntamento mercoledì 11 novembre alle ore 21 a Piazza della Libertà per un evento in cui verrà omaggiata la Lazio, la Prima Squadra della Capitale, con la proiezione del cortometraggio “Libertà” e con il ricordo indelebile di Gabriele Sandri, a 19 anni esatti dalla sua scomparsa.
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Piazza della Libertà sarà teatro di un altro grande evento da laziali: appuntamento mercoledì 11 novembre.
Domani sera tutti a Piazza della Libertà, in occasione della riapertura dopo la ristrutturazione, per assistere alla proiezione del cortometraggio “Libertà”, realizzato dai tifosi biancocelesti. Un’occasione per ricordare anche il fratello laziale Gabriele Sandri, scomparso esattamente 19 anni fa.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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