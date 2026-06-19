INTERVISTE
Costacurta: “Gattuso è stato massacrato per aver affidato il rigore a Pio Esposito”
Billy Costacurta ha espresso alcuni pareri sullo stato del calcio italiano e sul lavoro di Gennaro Gattuso come ct in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.
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Le Costacurta parole di Costacurta sul lavoro di Gattuso in Nazionale nell’intervista
“Credo che a livello giovanile i talenti ci siano e che vi siano ragazzi molto interessanti. Poi, però, si scontrano con una cultura sportiva italiana che non è all’altezza e non permette ai giovani di sbagliare. Faccio sempre l’esempio di Pio Esposito, scelto per calciare il primo rigore: Gattuso è stato massacrato per affidato un tiro importante a un ragazzo. Perché, allora, il prossimo allenatore dovrebbe avere il coraggio di fare la stessa scelta? È un piccolo esempio dell’ipocrisia presente nella cultura sportiva italiana”.
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