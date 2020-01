Tempo di lettura: < 1 minuto

COSTACURTA IMMOBILE GAFFE – Costacurta, che gaffe su Ciro Immobile. Intervenendo a Sky l’ex difensore del Milan ha parlato dei gol del bomber laziale che, però a suo dire, non segnerebbe così tanto con le big.

Le parole di Costacurta

“A Immobile manca il definitivo salto di qualità. Vorrei vederlo migliorare contro squadre come Inter, Juventus e Roma. Inoltre vorrei segnasse di più anche con la Nazionale. Contro le big fatica un po’. C’è da dire comunque che un Immobile come quello di adesso non l’ho mai visto, ha una fiducia incredibile”.

Ma i numeri dicono altro…

Immobile soltanto con la maglia della Lazio, ha segnato 4 gol in 10 incontri contro la Juventus, 5 reti in 8 occasioni contro la Roma e 1 gol in 9 partite con l’Inter.