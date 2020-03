Tempo di lettura: < 1 minuto

COSTACURTA PLAYOFF SERIE A – Il coronavirus ha mischiato tutte le carte in tavola anche nel mondo del calcio. Euro2020 potrebbe essere posticipato per far concludere i campionati delle squadre di club, almeno questo è ciò che la FIGC proporrà alla Uefa. Durante la trasmissione Sky Sport 24 Alessandro Costacurta si è espresso invece sull’eventualità di svolgere i playoff, che consentirebbero anche di giocare gli europei. Queste le sue parole.

Le parole di Costacurta

“Io farei a quattro ma sono aperto anche a sei squadre. Le prime giornate dei playoff potrebbero essere Atalanta-Roma e Inter-Roma, la vincente andrebbe ad incontrare una la Juventus e l’altra la Lazio. Gli stessi risultati più avanti in classifica andrebbero a premiare quella più avanti in classifica. A me piace che le prime due vengano premiate, ma i playoff che premiano le migliori classificate vanno in quella direzione. Questa è un’emergenza, a me piace, ad altri no. Io però amo certi sport americani dove i playoff sono di casa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.