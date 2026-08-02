COMUNICATI UFFICIALI
Fernando Couto spegne 57 candeline: gli auguri della società
È il compleanno di Fernando Couto, difensore portoghese che ha scritto pagine importanti della storia della Lazio e raggiunge oggi, 2 agosto, le 57 primavere.
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Buon compleanno Fernando Couto: l’ex Lazio compie 57 anni
La SS Lazio ha porto i suoi auguri a Couto attraverso un comunicato ufficiale sui suoi canali:
“L’ex difensore biancoceleste spegne oggi 57 candeline.
Fernando Couto è approdato in biancoceleste nell’estate del 1998, vestendo l’Aquila sul petto fino al 2005. Il portoghese ha totalizzato con la maglia della Lazio 217 presenze, realizzando in queste 11 reti.
In sette stagioni con la maglia biancoceleste ha conquistato lo Scudetto nella stagione 1999-2000, una Coppa delle Coppe, due Coppe Italia, una Supercoppa europea e due Supercoppe italiane”.
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