Cragnotti: “Lotito e Fabiani bravi a individuare i giocatori giusti per Gattuso”

Il presidente Sergio Cragnotti, nel corso di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, tra le varie cose ha fatto anche i complimenti a Lotito e Fabiani per il mercato fatto a Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Cragnotti su Lotito e Fabiani

“È una formazione che è stata preparata molto bene a livello fisico e gioca un calcio moderno. Questo potrebbe già bastare. Ma io ritengo che ci sia dell’altro. Credo che la vera differenza la stia facendo lo spirito di rivalsa che anima molti giocatori e il tecnico Gattuso. La società, nelle persone del presidente Lotito e del ds Fabiani, è stata molto brava a individuare gli elementi giusti anche sotto questo profilo“.

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