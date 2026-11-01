Lazio-Cagliari, un’ospite speciale all’Olimpico: c’è anche Cragnotti

In occasione di Lazio Cagliari, un ospite speciale ha messo piede sulla tribuna dell’Olimpico: si tratta dell’ex patron biancoceleste Sergio Cragnotti, accompagnato dal figlio Massimo. Ripreso dalle telecamere di DAZN appena una fila sotto a Lotito, non è la prima partita stagionale a cui l’emerito presidente laziale assiste in prima persona: era infatti presente anche durante Lazio Milan.

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