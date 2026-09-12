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Non solo Pedro: all’Olimpico per Lazio Milan c’è anche Cragnotti

Published

2 ore ago

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Cragnotti Lazio Milan Olimpico

Non solo il ritorno di Pedro all’Olimpico in occasione di Lazio Milan; le telecamere, infatti, poco prima del calcio d’inizio, hanno inquadrato anche l’ex presidente del secondo scudetto della Lazio, Sergio Cragnotti. Una presenza che rievoca ricordi dolcissimi e pieni di nostalgia, con l’auspicio che il club biancoceleste possa tornare a quei fasti.

Leggi anche: Gattuso, l’abbraccio del suo passato: cori dei tifosi del Milan all’Olimpico

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
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