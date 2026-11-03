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Cragnotti su Tavares: “Uno da Real Madrid, è come uno dei mie campioni del passato”

Published

49 minuti ago

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Cragnotti Nuno Tavares Lazio parole

Sergio Cragnotti, dopo le lodi a Lotito e Fabiani per il mercato fatto, nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha anche esaltato le qualità di Nuno Tavares: ecco le sue parole.

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Le parole di Cragnotti su Nuno Tavares

Un giocatore che può essere paragonato ai miei campioni del passato? Almeno uno: Tavares. Giocatore straordinario sia quando attacca sulla fascia sia quando si accentra. Sono d’accordo con Gattuso quando dice che è da Real Madrid. A me piace molto anche Noslin. Ha grande tecnica, ma è pure generoso e può giocare in tanti ruoli dell’attacco. E poi ci sono Taylor e Isaksen che stanno crescendo tanto e possono diventare giocatori di grande livello”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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