Cragnotti su Tavares: “Uno da Real Madrid, è come uno dei mie campioni del passato”

Sergio Cragnotti, dopo le lodi a Lotito e Fabiani per il mercato fatto, nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha anche esaltato le qualità di Nuno Tavares: ecco le sue parole.

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Le parole di Cragnotti su Nuno Tavares

“Un giocatore che può essere paragonato ai miei campioni del passato? Almeno uno: Tavares. Giocatore straordinario sia quando attacca sulla fascia sia quando si accentra. Sono d’accordo con Gattuso quando dice che è da Real Madrid. A me piace molto anche Noslin. Ha grande tecnica, ma è pure generoso e può giocare in tanti ruoli dell’attacco. E poi ci sono Taylor e Isaksen che stanno crescendo tanto e possono diventare giocatori di grande livello”.

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