Crazy Sock Day, la Lazio aderisce all'iniziativa

CRAZY SOCK DAY LAZIO- La Lazio ha aderito con la sua fondazione al Crazy Sock Day. Dal 2012, il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Sindrome di Down e i biancocelesti non hanno esitato ad aderire. Tutti con addosso calcini spaiati per sensibilizzare sul tema degli stereotipi.

La Lazio e l'iniziativa del Crazy Sock Day

"La libertà che rende più belli è la diversità. Per la Giornata Mondiale della Sindrome di down, abbiamo aderito alla campagna Crazy Sock day, per testimoniare la ricchezza della diversità, la gioia della condivisione e l’attenzione dell’universo biancoceleste unito nel coinvolgere le ragazze e i ragazzi con sindrome di down nelle attività sportive, sociali e culturali delle tantissime sezioni sportive della Società Sportiva Lazio. Come un poliedro biancoceleste, siamo tante facce colorate, uniche e irreplicabili che si compiono nell’unità".