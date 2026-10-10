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Crespi segna dopo un sombrero: la Union Brescia ha ritrovato il suo bomber
Una giocata da applausi ha restituito fiducia e felicità a Valerio Crespi, l’ex attaccante della Lazio che si è preso la scena nella sfida contro la Pro Vercelli, dopo il fastidio di aver dovuto interrompere l’attività agonistica per alcuni mesi: il centravanti ha firmato una rete spettacolare che ha aperto le marcature e indirizzato il match in favore dell’Union Brescia, poi vittoriosa per 2-0.
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Crespi segna una rete spettacolare con la maglia dell’Union Brescia
Il centravanti si è inventato una prodezza di grande qualità per prendersi la luce dei riflettori: dopo aver superato il diretto avversario con un sombrero, è entrato in area di rigore e ha concluso con un pallonetto in tuffo, beffando il portiere. I suoi compagni e i tifosi bresciani sono esplosi in applausi scroscianti per il golazo.
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