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L’Union Brescia riscatta Crespi: ecco quanto guadagna la Lazio
Valerio Crespi è pronto a restare all’Union Brescia, il club lombardo è pronto a pagare la cifra del riscatto all’Avellino, società proprietaria del cartellino: la Lazio incasserà una percentuale sulla rivendita dopo la cessione definitiva del giocatore al club irpino.
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L’Union Brescia pronto al riscatto di Crespi, la percentuale della Lazio
AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO – L’Union Brescia in queste ore ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per Valerio Crespi, versando 500.000 euro nella casse dell’Avellino, di cui la metà spetteranno alla Lazio, che aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita dell’attaccante.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il riscatto di Crespi da parte dell’Union Brescia porterà nelle casse della Lazio circa 225mila euro. La cifra complessiva che il club lombardo investirà sul cartellino si aggira attorno ai 500mila euro, con l’Avellino (proprietario del cartellino) che che ne incasserà circa la metà. Ciò dipende dall’alta percentuale sulla rivendita che la Lazio si è riservata in sede di cessione definitiva delle prestazione del calciatore al club irpino.
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