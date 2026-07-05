Buon compleanno Crespo! Gli auguri della società (FOTO)

La Lazio fa gli auguri ad uno dei cannonieri più forti della storia biancoceleste: Hernan Crespo. L’attaccante argentino ha totalizzato 48 reti in sole 74 presenze con la maglia della Lazio, vincendo anche la Supercoppa Italiana oltre che la classifica cannonieri.

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Gli auguri della Lazio a Crespo

“Compie oggi 51 anni Hernan Crespo. L’ex attaccante della Lazio approdò nella Capitale nel 2000, vestendo l’Aquila sul petto per due stagioni. L`argentino ha totalizzato con la maglia della Lazio 74 presenze e 48 reti. In biancoceleste, il classe 1975 esordì vincendo la Supercoppa italiana contro l`Inter e chiuse il suo primo campionato laureandosi capocannoniere con 26 centri”.

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