31 luglio 2000: l’estate di Hernan Crespo

26 anni fa, il 31 luglio del 2000, a Formello si presenta il colpo della Lazio di quella estate: il bomber argentino Hernan Crespo, arrivato a Roma come il predestinato di quella finestra di calciomercato.

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Crespo arrivò sul calciomercato 26 anni fa, il 31 luglio 2000

Il 31 luglio 2000 a Formello è una data in cui si fa la storia, perché si presenta un grande calciatore. È Hernan Jorge Crespo, accolto come il grande colpo dell’estate. Con lo scudetto appena conquistato cucito sul petto e una grande voglia di confermarsi campione d’Italia, la Lazio affida al centravanti argentino il compito di guidare l’attacco, in una stagione che promette spettacolo.

La concorrenza, però, è di altissimo livello: nella Roma erano esplosi Francesco Totti e Vincenzo Montella, ai quali si era appena aggiunto Gabriel Batistuta. In quegli anni, Roma era davvero la capitale italiana del calcio. La Serie A era il punto di riferimento mondiale, diversamente da quanto accade oggi.

L’impatto di Crespo sarà straordinario. Segnerà 26 reti, laureandosi capocannoniere nella sua prima stagione italiana, ma la Lazio non difenderà il titolo e, anzi, assisterà al trionfo della Roma di Fabio Capello. Nella stagione successiva il rendimento dell’argentino calerà, con 13 gol in campionato, prima della cessione all’Inter nell’estate del 2002, per circa 36 milioni di euro.

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