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Crespo torna in panchina, allenerà l’Atlas in Messico

Published

2 ore ago

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Crespo nuovo allenatore Atlas

Altra avventura da allenatore per l’ex centravanti della Lazio, prima esperienza in Messico per Hernan George Crespo che, stando alle parole del giornalista Fabrizio Romano, è in procinto di diventare il nuovo tecnico dell’Atlas.

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Crespo riparte dal Messico: sarà il nuovo allenatore dell’Atlas

La prima esperienza da tecnico è arrivata in Italia, dove ha allenato le giovanili del Parma e il Modena. Successivamente Crespo è tornato un Sudamerica dove si è seduto sulle panchine di Banfield, Defensa, e San Paolo. Poi ha conosciuto da vicino il Qatar, grazie all’Al-Duhail, e gli Emirati Arabi Uniti, con l’Al-Ain, mentre ora è arrivato il momento del Messico: a breve l’Atlas lo annuncerà come suo nuovo allenatore. In becco all’aquila all’ex Lazio.

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