Crespo torna in panchina, allenerà l’Atlas in Messico

Altra avventura da allenatore per l’ex centravanti della Lazio, prima esperienza in Messico per Hernan George Crespo che, stando alle parole del giornalista Fabrizio Romano, è in procinto di diventare il nuovo tecnico dell’Atlas.

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Crespo riparte dal Messico: sarà il nuovo allenatore dell’Atlas

La prima esperienza da tecnico è arrivata in Italia, dove ha allenato le giovanili del Parma e il Modena. Successivamente Crespo è tornato un Sudamerica dove si è seduto sulle panchine di Banfield, Defensa, e San Paolo. Poi ha conosciuto da vicino il Qatar, grazie all’Al-Duhail, e gli Emirati Arabi Uniti, con l’Al-Ain, mentre ora è arrivato il momento del Messico: a breve l’Atlas lo annuncerà come suo nuovo allenatore. In becco all’aquila all’ex Lazio.

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