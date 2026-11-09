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Criscitiello svela: duro sfogo di Allegri dopo Napoli Lazio

Published

3 ore ago

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Criscitiello Allegri Napoli Lazio

Allegri sarebbe andato su tutte le furie una volta finita la sfida tra il Napoli e la Lazio: ecco la ricostruzione di Criscitiello su Sportitalia.

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Criscitiello svela: ecco cosa ha fatto Allegri dopo Napoli Lazio

“Allegri sicuramente smentirà. Alla fine della partita, nell’atrio che ti porta allo spogliatoio, Allegri ha urlato per tre volte ‘Io sono il più forte di tutti, mi devi solo prendere i giocatori. Queste frasi non sono piaciute ad alcuni giocatori che erano lì. Non è chiaro a chi l’ha detto. Non era diretto a De Laurentiis perché era già negli spogliatoi. Qualcuno dice che potesse essere riferito a Manna, ma secondo molti era soltanto un pensiero autoreferenziale ad alta voce“.

“Un paio che non erano in campo e neanche in panchina. Non l’ha detto nello spogliatoio, ma nell’atrio e c’erano più persone. Era un rumor, l’abbiamo verificata con più presenti. E’ stato uno sfogo di Allegri, com’era avvenuto già con la Roma. Noi lo riportiamo come cronaca, siamo tranquilli e sereni perché tutti quelli che erano presenti l’hanno sentito, quindi possono esserci 10-15 testimoni”.

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