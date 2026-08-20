Criscitiello: “Il rapporto fra la Lazio e Lotito sta finendo”

Il presidente di SportItalia, Michele Criscitiello durante un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb ha rilasciato un commento sulla situazione della Lazio e del presidente Claudio Lotito. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Criscitiello sulla Lazio e su Lotito

“Quello tra la Lazio e Lotito è un rapporto che sta finendo, non mi aspetto chissà cosa”.

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