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INTERVISTE

Criscitiello: “Il rapporto fra la Lazio e Lotito sta finendo”

Published

21 minuti ago

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Lotito

Il presidente di SportItalia, Michele Criscitiello durante un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb ha rilasciato un commento sulla situazione della Lazio e del presidente Claudio Lotito. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Ciapparoni: “Lotito non è amato da Forza Italia, l’operazione Reggina è un tentativo di garantirsi un seggio”

L’intervista di Criscitiello sulla Lazio e su Lotito

“Quello tra la Lazio e Lotito è un rapporto che sta finendo, non mi aspetto chissà cosa”.

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